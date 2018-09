Daniel Pablo Osvaldo, ex attaccante di Inter, Roma e Juventus, parla a Marca del suo addio al Boca: "Guillermo Barros Schelotto mi ha mandato via perché fumavo negli spogliatoio. Ho fumato nella nazionale italiana. Se gli dava fastidio poteva venire faccia a faccia a chiarire. Se vuoi mandare via un giocatore, parliamone in privato, non rendi pubblico il fatto che ho fumato. Non aveva rispetto. C'erano 12 che fumavano e ha mandato via me. Meglio che stavo fumando in quel momento, perché se no gli strappavo la testa!".