José Manuel Otero, membro del consiglio di amministrazione del Real Madrid, ha spiegato perché, a suo parere, il francese è rimasto al PSG quest'estate, mostrando fiducia per un futuro arrivo già nel 2024 a Remontada Blanca, podcast spagnolo: "Mbappé ha avuto, e non ha avuto, l'opportunità di venire a Madrid la scorsa estate. Per venire, avrebbe dovuto rinunciare ai bonus molto alti concessi al PSG. Inoltre, avremmo dovuto pagare per un trasferimento. L'importo che avrebbe dovuto essere pagato per avere Mbappé un anno prima era sproporzionato. Sono fiducioso che arriverà però, è nato per giocare a Real Madrid”.



E SU AL-KHELAIFI - “Sappiamo cosa possiamo fare e cosa dobbiamo fare. Se Mbappé arriverà nel 2024 come spero, tutto sarà fatto correttamente. Nessuno può accusarci di avere un patto con lui. Quello che hanno detto l'anno scorso, con Al-Khelaifi che ha detto che c'era un accordo con il Real Madrid, è falso”.