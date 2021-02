Dite la verità,, competizione che all'Italia pallonara ha regalato enormi soddisfazioni e che oggi guardiamo con enorme nostalgia. E chissà quanti di voi ne conservano un piacevole ricordo, a distanza di anni, dopo essersi appassionatidi una cavalcata memorabile, conclusasi ad un passo dal sogno. Eedito da Urbone Publishing, è il racconto di un percorso esaltante, reso ancora più speciale perché raccontato da chi lo ha vissuto in prima persona. Una storia di amicizia e fratellanza, di passioni autentiche che solo la realtà di provincia ti può regalare.: sono loro i beniamini che aiutano Tommaso, voce narrante della storia, a superare la delusione di non vedere il suo Milan battagliare nelle mitiche notti di coppa. Se il papà e il fratello maggiore soffrono e si gioiscono per le prodezze di Del Piero e del "vero" Ronaldo, per lui ci sono soltanto le acrobazie di Luiso le giocate di classe di Zauli, che non ha niente da invidiare a Zidane. "Gira su Rete4, che gioca il Vicenza".