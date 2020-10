. In realtà la guerra era iniziata già da un anno, ma l'Italia sin da subito aveva proclamato lo stato di “non belligeranza”. Per il campionato 1940/41, come sappiamo, lo status italiano nel conflitto era mutato., con la quale era legata dal Patto d'Acciaio del maggio 1939, contro Francia e Gran Bretagna.“(...) Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, che, in ogni tempo, hanno ostacolato la marcia, e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano.”, più volte Mussolini aveva detto ad Hitler che l'Italia sarebbe stata pronta solo dopo il 1943, ma nonostante ciò nel giugno del 1940 l'Italia entra in guerra. Guerra che era già iniziata nella tarda estate dell'anno prima, quando il 1° settembre 1939 le truppe tedesche avevano invaso la Polonia. Mussolini, allora, non potendo dichiarare la neutralità – in forza del Patto d'Acciaio – ma ben conscio di non essere in grado di sostenere una guerra, dichiara la “non belligeranza”, interpretando la mancata consultazione preventiva della Germania prima dell'invasione della Polonia quale violazione pattizia. Due i problemi che nascevano per l'Italia e per Mussolini dalla “non belligeranza”. Da un lato, non partecipare alla guerra rischiava di offuscare il prestigio internazionale dell'Italia, dall'altro un rapido successo tedesco avrebbe senza dubbio avuto un “costo” nell'economia dell'alleanza. E la Germania tra l'inverno del '39 e la primavera del '40 la guerra la stava vincendo.e alla veloce fine della guerra. Così nel pomeriggio del 10 giugno, prima all'ambasciatore francese, quindi a quello inglese, viene letta la dichiarazione di guerra: l'Italia entra nel conflitto mondiale al fianco della Germania.: rispetto al 1915 altre idee, altre visioni, altre motivazioni. E altro status. Nel 1940 “fare” il calciatore è un privilegio, nel 1915 un passatempo., dopo un'estate calcistica monopolizzata dal fragoroso passaggio di(in foto nell'Italia campione del Mondo del 1938) dalla Triestina alla Juventus.è tra le favorite della vigilia, alle quali La Gazzetta dello Sport aggiunge, come possibili sorprese, il Genova, la Lazio e il Milano. Insomma, si parte come se nulla fosse, ben presto però la guerra presenta il conto: le trasferte diventano sempre più problematiche e il calcio da solo non basta più a mantenere alto il morale della popolazione. Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di parlare dell'importanza dello sport e del calcio in particolare nelle vicende politiche e sociali italiane, in special modo negli anni della Prima guerra mondiale.e di addestramento militare, cosa peraltro già messa in atto a livello europeo durante la Grande guerra. Non solo. Nella visione propagandistica del regime lo sport avrebbe avuto un peso notevole nel futuro assetto politico internazionale post vittoria. Interessante leggere Giuseppe Ambrosini su La Stampa del 6 ottobre:“La guerra che l'Italia combatte, e vincerà, a fianco della sua grande alleata non porterà soltanto alla giusta realizzazione degli spazi vitali (…) finora soffocati dall'ingordigia inglese, ma anche e soprattutto a una revisione delle rispettive posizioni e ad una rettifica delle relative mentalità in ogni campo di attività. E lo sport (…) non sfuggirà, dopo la vittoria, a questa vera rivoluzione europea in atto.”, perché se lo sport aveva avuto così larga parte nell'addestramento guerriero dei giovani di Italia e Germania era legittimo e consequenziale potesse godere “dei frutti della vittoria”.che andava di pari passo con le ambizioni politiche di egemonia mondiale di Mussolini e Hitler che proprio alla vigilia dell'inizio di quel campionato si erano incontrati al Brennero Colloquio nel quale Mussolini ribadiva le richieste territoriali conseguenti ad un eventuale accordo con la Francia ed esponeva a Hitler le operazioni relative alla seconda fase dell'offensiva italiana in Egitto. La strada verso la catastrofe era presa.