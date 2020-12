La Champions League entra nel vivo. Archiviata la fase a gironi, che ha visto Atalanta, Juventus e Lazio centrare il pass per gli ottavi di finale e l'Inter terminare all'ultimo posto nel suo raggruppamento, le formazioni italiane conosceranno le loro prossime avversarie lungo il cammino verso la finale di Istanbul del prossimo 29 maggio 2021. Si comincia alle 12 a Nyon, con i bianconeri di Pirlo che saranno testa di serie e confidano di evitare gli spauracchi Atletico Madrid e Lipsia. Percorso più insidioso per Atalanta e Lazio che, avendo concluso al secondo posto nei rispettivi gironi, possono pescare alcune delle favorite per la vittoria finale.





TESTE DI SERIE



Bayern Monaco



Chelsea



Borussia Dortmund



JUVENTUS



Liverpool



Manchester City



Paris Saint-Germain



Real Madrid





SECONDE CLASSIFICATE



ATALANTA



Atletico Madrid



Barcellona



LAZIO



Lipsia



Borussia Monchengladbach



Porto



Siviglia





REGOLAMENTO SORTEGGIO E DATE OTTAVI - Negli ottavi di finale non potranno affrontarsi formazioni provenienti dallo stesso Paese e che si sono già scontrate nella fase a gironi. Le squadre teste di serie giocheranno l'andata in trasferta (16-17 e 23-24 febbraio) e il ritorno tra le mura di casa (9-10 e 16-17 marzo). Il sorteggio per le qualificate ai quarti di finale si svolgerà il prossimo 19 marzo.