La Coppa Italia prosegue dopo i primi verdetti della scorsa settimana. Finora gli ottavi di finale hanno visto l'Atalanta vincere 2-0 contro il Venezia, il Milan battere il Genoa 3-1 e lo spettacolare 2-5 (ai supplementari dopo il 2-2 dei tempi regolamentari) di Napoli-Fiorentina. Cinque posti ancora da assegnare in vista dei quarti di finale, si legge in una nota: i primi verdetti ci saranno martedì 18 gennaio con Lazio-Udinese e Juventus-Sampdoria, mercoledì si giocano Sassuolo-Cagliari e Inter-Empoli, mentre giovedì si completa il tabellone con Roma-Lecce. Sulla lavagna scommesse i pronostici non sono così scontati, anche se il fattore casalingo a favore delle squadre sulla carta più forti porta a preferire sempre il segno «1». La Lazio sotto la presidenza Lotito ha dimostrato di tenere molto alla competizione e sfida l’Udinese dopo lo spettacolare 4-4 in Serie A. I biancocelesti sono avanti a quota 1,64, contro il segno «X» a 3,90 a il «2» a 6 volte la posta. Persa la Supercoppa, la Juventus proverà a difendere il titolo di campione in carica in Coppa Italia. Il prossimo avversario è la Sampdoria e Allegri non sembra essere intenzionato a risparmiare uomini, con Morata e Dybala in campo dal fischio d’inizio. Contro i blucerchiati i bianconeri sono avanti a quota 1,41 mentre il segno «2» è a 6,85. Mercoledì alle 17:30 si gioca Sassuolo-Cagliari, sfida da non sottovalutare per i neroverdi visto che i sardi sono in ripresa dopo le vittorie contro Sampdoria e Bologna e la sconfitta a testa alta contro la Roma. Il segno «1» è comunque l’ipotesi più probabile a quota 1,65, mentre per il pareggio e il «2» si sale oltre quota 4,00. Più gestibile sulla carta l’ottavo dell’Inter, avanti a quota 1,25 contro l’Empoli. Il calendario si chiude giovedì con Roma-Lecce. I capitolini puntano forte sulla competizione, anche perché l’obiettivo stagionale di Mourinho e dei Friedkin è tornare almeno in Europa League e provare a vincere almeno un titolo. Il successo dei capitolini contro i salentini vale 1,35.