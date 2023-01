Dopo il passaggio del turno di Inter, Torino, Roma e Fiorentina, in settimana saranno assegnati gli altri quattro posti per i quarti di finale della Coppa Italia. Martedì 17 gennaio Napoli e Cremonese saranno le prime a scendere in campo, con i campani che sulle ali dell’entusiasmo per il 5 - 1 ai danni della Juventus dovrebbero spuntarla senza troppi problemi anche contro i grigiorossi. Le quote danno la squadra di Luciano Spalletti vincente prima dei supplementari a 1.23 e per il passaggio del turno il Napoli è proposto addirittura a 1.10, contro la quota di 6.40 per la Cremonese. Giovedì 19 gennaio è il turno di Atalanta - Spezia, Lazio - Bologna e Juventus - Monza, tre sfide che hanno altrettante favorite nel cammino verso i quarti di finale. L’Atalanta vista contro la Salernitana sembra essere determinata a dominare la gara e nel testa a testa di Betaland si gioca a 1.17, contro il successo dei liguri a 4.60. Lazio e Bologna potrebbero dar vita ad un confronto più aperto, ma i biancocelesti sono comunque avanti a 1.36, contro l’opzione rossoblù ai quarti data 3 volte la posta scommessa. La Juventus deve reagire dopo la notte da incubo del Maradona e per farlo serve una prova convincente in casa contro il Monza dell’ex Raffaele Palladino. Previsti tanti cambi per Massimiliano Allegri, ma i bianconeri sono comunque proposti a 1.21 per il passaggio del turno, contro il colpaccio dei brianzoli a quota 3.00. Grande equilibrio invece nelle quote antepost per quanto riguarda la squadra che potrebbe vincere la Coppa Italia 2022/23. In prima fila, nonostante l’ostacolo degli ottavi ancora da superare, c’è il Napoli a quota 3.50, ma Inter (a 4.00), Juventus e Roma (4.50) sono molto vicine. Aumenta il distacco con Lazio (10.00), Atalanta e Fiorentina (15.00).