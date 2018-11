L'Inter si fida del Barcellona e spera che battere il PSV sia sufficiente per accedere agli ottavi di Champions. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il passaggio alla fase successiva frutterebbe ai nerazzurri una somma decisamente cospicua.



“C’è chi ha fiducia in Messi e nel record casalingo del Barça in Europa, ma anche chi teme che gli Spurs più affamati espugneranno il campo dei blaugrana, pronti a trasformare l’ultimo impegno del girone in un’amichevole di lusso e a far riposare i loro campioni. La verità la scopriremo l’11 dicembre quando in palio ci saranno un bel po’ di soldi perché l’accesso agli ottavi vale 9,5 milioni, la retrocessione in Europa League... molto meno”.