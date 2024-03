Ottavi di finale Conference League LIVE: in campo Ajax-Aston Villa, Olympiacos e Lille

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

OTTAVI DI CONFERENCE LEAGUE

I MATCH LIVE

Con le quattro sfide in programma alle 18.45 si apre l'andata degli ottavi di finale di Conference League., con gli olandesi che cercano riscatto nella terza competizione Uefa dopo le delusioni in Europa League e in campionato. Alla stessa ora Molde-Bruges, Olympiacos-Maccabi Tel Aviv e Sturm Graz-Lille.Alle 21 in programma gli altri quattro match di giornata: l, il Paok è di scena a Zagabria contro la Dinamo, il Servette attende il Viktoria Plzen mentre il Fenerbahçe va a Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise.I match di ritorno degli di ottavi di finale sono in programma tra 7 giorni, giovedì 14 marzo.presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, alle 14. La UEFA Europa Conference League 2023/24 si concluderà all'AEK Arena di Atene, in Grecia, mercoledì 29 maggio 2024.