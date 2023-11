Altro che una partita su una piattaforma, una su Dazn, l'altra su Sky, oppure su Amazon. Venerdì, Sabato, Domenica, Lunedì, sballottati tra anticipi e posticipi con relative polemiche (“Io ho giocato dopo”, “Gli altri si sono riposati un giorno in più”). Altro che spezzatino:. E il polpettone non tiene. Strombazzate, nel 2019, come una grande vittoria dell'Italia, con Zaia, governatore del Veneto (leghista) che abbraccia Sala (sindaco milanese di “sinistra”) durante la presentazione di, ora sembrano un gran casino.Non si tratta solo della dolorosa buccia di banana del bob, che finirà a Sankt Moritz in Svizzera, bensì di troppe sedi e relativi interessi regional municipali: Cortina, Lombardia, Alto Adige., e soprattutto la “Perla delle Dolomiti” che sembra essere diventataA Cortina non solo(troppi soldi per una “specialità di pochi”, problemi ambientali, sprechi che allertano la Corte dei Conti) con relativa e stonata emigrazione delleMa non si terrà nemmeno una delle discese maschili.. D' accordo che lì siamo forti, però “Otto gare si fanno in una mattina” tuona Zaia. Allora il diplomatico e creativo Malagò tira fuori “il coniglio dal cilindro” ovvero fa una di quelle proposte a cui si può tranquillamente dire di no: offre i Mondiali di sci giovanile del 2028. “Più che un coniglio, un criceto” risponde Zaia. Intanto. Insomma,, che forse non si fanno in una mattinata, però in due sì. Così, oltre al danno, ci sarebbe anche la beffa.Niente nuova pista di bob al posto dell'antica, inadeguata (intitolata al “rosso volante” Eugenio Monti, campione sfortunato, morto suicida nel 2003) e forse nemmeno nuovi interventi edilizi, villaggi per gli atleti, niente “occasione eccezionale per la crescita dei territori utilizzati”.Se lo comincia a chiedere anche la Corte dei Conti che vuole controllare se non si sia messa troppa carne al fuoco in termini di budget e progettazioni legati a finalità, tutto sommato, modeste. Insomma, nuovi alberghi, nuovi centri (“saranno utili per ospitare gli studenti”), nuovi spazi perché Cortina deve approfittare dell'opportunità unica delle Olimpiadi, che però - sembrerebbe - si svolgono in massima parte in altri luoghi. Lì non ci stanno a concedere nemmeno una garetta. Il collega di Zaia, Attilio Fontana, governatore lombardo, ha detto: