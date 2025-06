Otto secondi con la palla in mano, la nuova regola per i portieri al via con gli Europei Under 21

GETTY

Glihanno preso ufficialmente il via e fra le squadre protagoniste ci sarà anche l'Italia di Carmine Nunziata. Con essi è però iniziata anche una nuovaarbitrale voluto dall'IFAB con in particolare unaintrodotta lo scorso 1° marzo.Secondo questo nuovo regolamento, se ul'arbitro (che nel frattempo scandirà con il braccio il passare dei secondi) fischierà fallo e assegnerà un calcio d'angolo in favore della squadra avversaria. Una regola che sostituisce quella dei "6 secondi" che assegnava però un calcio di punizione a due.

Il conteggio degli otto secondi inizia quando il portiere ha il pieno controllo del pallone e non è contrastato da un giocatore avversario. L’arbitro effettuerà visibilmente il conto alla rovescia degli ultimi cinque secondi, assicurandosi che il portiere possa vederlo. Se gli avversari iniziano a fare pressione o a ostacolare il portiere durante il conto alla rovescia, l’arbitro interromperà il conteggio e assegnerà un calcio di punizione indiretto a favore del portiere.

- Le linee guida della UEFA per gli arbitri nell’applicazione di questa nuova regola sono tre:La regola non sarà "una tantum" e questo Europeo sarà effettivamente il suo esordio ufficiale. Da oggi sarà poi utilizzata in tutte le partite delle competizioni Uefa quindi anche qualificazioni ai Mondiali, Nations League e soprattutto Champions League, Europa League e Conference League.