Il calcio Italiano si è giocato ieri sera lo slot delle cinque squadre in Champions League con la sconfitta dellaai rigori, ma può ancora sperare nelle otto squadre in Europa nel corso della prossima stagione.. L’Inter andrà in Champions League a prescindere dal risultato della finale del 10 giugno contro ili viola, invece in campionato possono solo sperare di raggiungere l’ottavo posto e centrare nuovamente la Conference League in caso di esclusione della Juventus dalle Coppe Europee e di sconfitta in finale a Praga.- La via più rapida e più conveniente per il calcio italiano, però, sarebbe quella della vittoria della Conference League da parte della, non solo per mantenere il trofeo in Italia,. In tal caso, il posto nella competizione neonata (squalifica della Juventus permettendo),. In questo contesto, determinante sarà l’ultima giornata di campionato. Torino, Monza e Bologna sono rispettivamente a(in caso di parità in campionato, conterà la differenza reti), ma sabato affronteranno l’Inter in casa. Anchesono in parità.- I lombardi se la vedranno con l’al Gewiss Stadium. Gara più abbordabile per il, che al Via del Mare affronterà ungià rinfrancato dalla. Gli uomini di Thiago Motta possono sperare nell’Europa. Il Monza potrebbe farcela. In sostanza: tutte sono obbligate a vincere, ma Monza e Bologna in particolare devono speraree in quelli dei granata.