Wonder boy nel Mondiale del '98 con la maglia dell'Inghilterra, Pallone d'Oro nel 2001 quando difendeva i colori del Liverpool, acquisto galactico del Real Madrid nel 2004, Michael Owen odiava il calcio. Queste le parole dell'ex attaccante inglese a BT Sport: "Ho odiato il calcio negli ultimi 7 anni della mia carriera, contavo i giorni che mi separavano dal ritiro. Non riuscivo più a fare gol come quello contro l'Argentina, quando saltavo avversari facilmente, scattavo, tiravo e crossavo. Quel giocatore lì ero davvero io, poi dopo i tanti infortuni sono stato il massimo che potevo a essere. Temevo di correre perché sapevo che avrei potuto strapparmi a ogni scatto. La cosa peggiore è che l'istinto mi spingeva a giocare sempre. Io sono nato per fare il calciatore ma ricordo giorni in cui avevo paura mi passassero il pallone. Speravo la giocasse a un altro compagno, non vedevo l'ora di smettere. Mi posizionavo in zone del campo dove non avrei dovuto essere, non ero io quello che scendeva in campo".