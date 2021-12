@juventusfcen no need to thank) — محمد Ozdoev (@E27A) December 8, 2021

Magomed Odzoev è diventato per una sera l'idolo della tifoseria della Juventus. Il russo ha infatti segnato il gol del 3-3 al Chelsea per il suo Zenit che ha mandato i bianconeri agli ottavi di Champions League da prima del girone e prontamente ci ha tenuto a ricordarlo in maniera divertente su twitter taggando in un post con scritto "non c'è bisogno di ringraziare" l'account ufficiale inglese della Juventus.