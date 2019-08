Mesut Ozil in Major League Soccer? Il trequartista dell'Arsenal piace al DC United, alla ricerca dell'erede, almeno a livello di immagine, di Wayne Rooney, finito al Derby County. Come scrive The Athletic, l'ex Real Madrid ci sta pensando, ma tutto dipende da... una caffetteria.



Il numero 10 dell'Arsenal è il proprietario di una società, la 39 Steps Coffee, con tre filiali a Londra. Ecco, il tedesco vorrebbe aprirne una nuova all'Audi Field, casa del DC United a Washington. Previsti contatti nelle prossime ore tra la franchigia americana, l'entourage del calciatore e l'Arsenal. Con quella caffetteria sullo sfondo...