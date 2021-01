Mesut Ozil è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Queste le parole del presidente del club turco, Ali Koc, sull'arrivo dell'ex Arsenal: "Spero che la sua immagine qui aiuti le nuove generazioni a tifare Fenerbahçe. C'erano coloro che pensavano che l'affare fosse impossibile ma sapevamo che i sogni potevano diventare realtà. Il suo sogno era giocare in Turchia e per la squadra per la quale tifava da bambino. Il suo sacrificio finanziario ha giocato a nostro favore, perché c'erano molte offerte migliori. La sua infelicità all'Arsenal e la relazione con il suo agente, tifoso del Fenerbahçe, ha giocato a nostro favore".