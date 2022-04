Come riporta As, potrebbe esserci presto un futuro il MLS per Mesut Ozil. Il trequartista tedesco ex Real è stato messo fuori rosa dal Fenerbahce dopo un litigio con Ismail Kartal, l'allenatore, ma il club prende tempo visto che il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024. Sarebbero diversi i club interessati a Ozil: tra questi, l'Inter Miami e l'Hull City.