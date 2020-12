Mesut Ozil, trequartista dell'Arsenal, fuori dai piani dei Gunners, risponde ai suoi tifosi su Twitter. E dedica un pensiero anche alla Serie A: "Aaron Ramsey è un giocatore straordinario e un grande amico. Guendouzi è uno dei calciatori più sottovalutati con cui ho giocato. Ho sempre sognato di giocare con Zidane, anche se sarebbe stato difficile essendo due numeri dieci. Da ragazzo ho ammirato tanto Pires, Bergkamp, Dilmen e Buffon. Non sono solo grandi giocatori, ma persone incredibili anche fuori dal campo. È molto interessante questa stagione, dato che la Juventus non sta dominando. È bello rivedere Milan e Inter in testa alla classifica, sarà una bella sfida fino alla fine della stagione. Credo che il titolo sarà conteso da molte squadre quest’anno, non saprei proprio scegliere un favorito".