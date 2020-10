Non gioca da marzo. Fuori rosa, fuori dai giochi, fuori dalle scelte di Arteta: Mesut Ozil non è indispensabile per l'Arsenal, anzi... Ma il calciatore tedesco ha deciso di restare ai Gunners, rifiutando offerte ricche arrivate da Oriente, spiegandolo più volte: "​Starò qui fino all’ultimo giorno dell’accordo e darò tutto quello che ho per questo club. Situazioni come queste non mi spezzeranno mai, mi rendono solo più forte. In passato ho dimostrato di poter tornare in squadra e lo dimostrerò di nuovo". Vedremo se tornerà in squadra, ma una cosa è certa: da oggi il suo conto in banca sarà corposamente più ricco.



Oltre allo stipendio monstre da 19 milioni di euro lordi a stagione, è arrivato un bonus per l'ex Real Madrid. Un bonus... fedeltà, stipulato alla firma del contratto nel settembre del 2012: 8,8 milioni se avesse rispettato tutti gli anni di contratto. Detto fatto: fuori rosa, ma rimasto; fuori rosa, ma presente. Fuori rosa, ma più ricco.