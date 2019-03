Un Mondiale con la Germania, coppe con Werder, Real Madrid e Arsenal: palmares di tutto rispetto per Mesut Ozil, titoli però che il tedesco avrebbe anche potuto non vedere mai se a 12 anni non avesse deciso di tornare al pallone. Intervistato dal magazine dei Gunners infatti, il trequartista tedesco racconta di essersi trovato a un bivio che avrebbe potuto cambiare completamente la sua carriera: "Quando avevo 11-12 anni, a scuola, ho iniziato a giocare a ping pong. Ero anche molto bravo e mi hanno subito inserito in squadra. Nel mio primo torneo ho battuto tutti i miei avversari, poi ho dovuto affrontare il mio allenatore. Era molto forte e mi ha sconfitto, ma mi è piaciuto molto. In quei tre mesi ho lasciato il calcio, non perché mi ero disinnamorato, ma in quel momento mi divertivo di più con il ping pong. Quel periodo mi ha aiutato a capire che il ping pong non era ciò che volevo nel mio futuro, il calcio mi mancava molto e volevo tornare".