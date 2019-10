Mesut Ozil, trequartista dell'Arsenal, fuori dai piani di Emery e dei Gunners, che lo hanno messo sul mercato, non vuole lasciare il club londinese. Queste le parole dell'ex Real Madrid a The Athletic: "Ho un contratto fino all'estate del 2021 e rimarrò fino a quel momento. Quando ho firmato il nuovo accordo, ci ho pensato molto attentamente e ho detto che era una delle decisioni più importanti della mia carriera. Non volevo restare solo per uno o due anni in più, volevo impegnare il mio futuro all'Arsenal e il club voleva che facessi lo stesso".



MOMENTO DURO - "Puoi attraversare momenti difficili come questo, ma non c'è motivo di scappare e non lo farò. Sono qui almeno fino al 2021. Io assente per malattia? Mi sento frustrato quando manco per malattia e la gente si chiede se sia vero. Sì, è successo un paio di volte, ma cosa dovrei fare?".