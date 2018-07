Si è aperta oggi la kermesse calcistica versiliana di Paolo Rossi, nella marittima cornice di Forte dei Marmi, già vestita d’estate. In Piazza del Fortino, la mostra che accompagnerà la località marittima durante il mese di luglio - in compagnia dei talk di Calciomercato.com - ha aperto i battenti: un inno alla carriera di Pablito, 'Great Italians Emotions', questo il nome dell’evento, che ripercorre la vittoria mondiale ma anche uno spaccato degli anni 80.



Proprio a Forte dei Marmi, dove la vita di Paolo si è sviluppata insieme alla sua famiglia, originaria di Prato. Sirmione sul Garda, Gaiole in Chianti, Senigallia, la stessa Prato, Vicenza, Cesenatico ed Arezzo: queste le località toccate dalla mostra itinerante, con successo, negli ultimi anni; nella città laniera si registrò un picco di quindicimila presenze in quattordici giorni. Sarà aperta anche una collaborazione con le iniziative di Paolo Brosio - il 20 luglio un Gran Galà del Cuore - che ha presenziato al taglio del nastro.



Molte presenze per l’inaugurazione, con un abbraccio cittadino per Paolo Rossi, che ha salutato e abbracciato gli ospiti arrivati al Fortino. "Siamo contenti e onorati, come amministrazione di aprire questa mostra - ha dichiarato dal palco il vicesindaco Graziella Polacchi - che porta con sé una serie di eventi. Rossi rappresenta un brand italiano nel modo, di cui siamo orgogliosi". "Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito affinché questa idea vedesse la luce. È una mostra datata ma contemporanea, quello che abbiamo vissuto sono quei valori che voglio trasmettere ai presenti", ha chiosato il padrone di casa Rossi.



All’interno di "Pablito Great Italian Emotion" si possono ammirare: il Pallone d’Oro, la Scarpa d’Oro, il Collare d’Oro, le maglie azzurre indossate da Paolo Rossi nel corso dell’irripetibile galoppata di Spagna ‘82. Di grande effetto anche la riproduzione del campo di calcio in miniatura dove saranno schierati, nella loro posizione tattica, i protagonisti della finale ‘82 Italia-Germania.



I TALK SHOW E LE INIZIATIVE CON CALCIOMERCATO.COM - Il calendario dei talk show calcistici e sportivi si aprirà martedì 10 luglio e mercoledì 11 luglio con i primi due appuntamenti alle ore 19 prima delle due semifinale del campionato mondiale in programma alle 20. Un terzo appuntamento è in programma anche domenica 15 luglio dopo le 20, per i commenti della finalissima mondiale che inizierà alle 17. Il sito calciomercato.com - una delle più grandi realtà online dello sport europeo con più di due milioni e mezzo di visualizzazioni e che coinvolge centinaia di migliaia di tifosi, procuratori sportivi, presidenti e manager di società di calcio, calciatori, ex calciatori, allenatori ed imprenditori impegnati anche nello sport sia nella moda e nella promozione di eventi culturali ed artistici - ha in programma tre appuntamenti sempre nell’area talk show accanto al Fortino i sabato 14-21-28 luglio con inizio alle 18,45. Si parlerà di calciomercato e delle prospettive della stagione calcistica 2018/2019.