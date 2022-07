. Tre numeri che ancora oggi, dopo quarant’anni, qualche appassionato de “La smorfia” gioca al lotto come terno secco. Perché non si tratta di semplice aritmetica, ma di cifre magiche. Ciascuno di essi, infatti, segnalatutto sommato annunciato. La metamorfosi di un giocatore della nazionale italiana il quale sceso in campo comenel momento in cui infilò il tunnel per tornare nello spogliatoio, il “castigo” del Brasile da lui colpito e affondato con tre gol leggendari.e ancora le rivedremo provando sempre le medesime emozioni suscitate quel giorno.che, dopo tanto tempo, talvolta faticava credere in ciò che era riuscito a fare. Sembrava un sogno. Ma a ricordargli che, invece, era tutto vero ci pensava la gente che, ovunque si trovasse, lo avvicinava pregandolo di fare un “selfie” per ricordare il momento.anziani ma anche bambini. In Italia ma anche in giro per il mondo. Pdalla macchina perché gli avevo fatto vivere il giorno peggiore ti tuttala sua vita.per via del danno che gli avevo recato eliminando il Brasile. E’ certamente una leggenda metropolitana, ma ti può dare la misura esatta di cosa combinai veramente quel giorno”.. A Torino, in Versilia, a Vicenza, nel suo eremo di Bucine. Fino al giorno in cui, nella sala della morgue di Siena, mi affacciai sopra quel giaciglio assurdo dove mi parve dormisse. E gli dissidi smetterla perché c’era ancora tanto da fare. Non mi diede retta e continuò a dormire. E allora promisi a me stesso che avrei continuato da solo la strada che avremmo dovuto percorrere insieme raccontando di lui e delle sue opere parlandone come se nulla fosse cambiato. Non è difficile perchéperché la vita impone di battere strade diverse. Ma dai tempi di Vicenza, lui ragazzino di belle speranze, passando per quel Mondiale e poi a Torino per poi chiudere a Verona tra dolore fisico e morale,. Proprio come Darwin Pastorin faceva con Claudio Gentile, suo grande amico. Nessuno ne sapeva niente e nessuna delle frasi scambiate sarebbe mai stata mai resa pubblica. Uno scoop non vale minimamente un legame solidale.