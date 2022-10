Il calciatore spagnolo del, accoltellato ieri in un supermercato del centro commerciale di, non è in pericolo di vita e ha passato la notte all’ospedale Niguarda, in cui è stato ricoverato.Il difensore del, in prestito dall’Arsenal, era stato colpito alla schiena mentre faceva la spesa con sua moglie e suo figlio da un 46enne con disturbi psichici. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, a fermare l'aggressore è stato l’ex calciatore di Inter, Napoli e Bologna Massimo Tarantino, oggi dirigente, che ha bloccato l’uomo per poi consegnarlo ai militari, evitando conseguenze peggiori.