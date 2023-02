Due bambini che si abbracciano accanto all'ingresso degli spogliatoi dello stadio di Irpin: è una delle 15 opere che lo street artist Tvboy - spesso definito "il Banksy italiano" - ha realizzato nei giorni scorsi in Ucraina, toccando alcuni dei luoghi più martoriati dal conflitto, a quasi un anno di distanza dall'inizio della guerra con la Russia.



OPERE DI RIFLESSIONE - L'iniziativa dell'artista, che da sempre porta sui muri messaggi politici forti per spingere le persone a riflettere su temi di attualità, è stata realizzata in collaborazione con la onlus bergamasca Fondazione Cesvi, promotrice di numerosi progetti solidali a favore della popolazione ucraina sin dall'inizio delle ostilità