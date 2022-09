Intervistati da Il Gazzettino, l'ex portiere dell'Inter, attualmente all'Udinese, Daniele Padelli, ha parlato della sfida di domenica contro i nerazzurri.



"Ritrovo numerosi amici, anche se di tanto in tanto assieme alle rispettive famiglie ci incontriamo a Milano per poi ritrovarci tutti a pranzo o a cena. Contro il Viktoria Plzen hanno vinto con pieno merito, hanno centrato l'obiettivo e si sono resi protagonisti di una buona prestazione. Non si venga a dire che il loro impegno era facile, in Champions può succedere di tutto. Una cosa è certa: la rosa nerazzurra è solida, tanto che il tecnico può allestire due squadre importanti. Sicuramente chi ha giocato in Champions non sarà stanco, l'Inter è abituata da sempre a disputare gare ogni 3 giorni, per cui mi aspetto un avversario forte, deciso a darci battaglia".