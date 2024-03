Padova-Catania: la designazione arbitrale della finale della Coppa Italia Serie C

Padova-Catania, la finalissima d'andata della Coppa Italia Serie C, prenderà il via martedì sera 19 marzo 2024 alle ore 20.00 presso lo stadio Euganeo di Padova. Il ritorno è invece previsto martedì 2 aprile 2024 alle 20.30 al Massimino di Catania. L'Aia ha ufficializzato oggi la designazione arbitrale per l'incontro.



A dirigere l'incontro sarà il signor Mario Perri, fischietto della sezione di Roma 1. Assieme a lui sono stati desginati gli assistenti Mattia Regattieri di Finale Emilia e Matteo Pressato di Latina; Il IV uomo sarà invece il signor Leonardo Mastrodomenico di Matera.