Padova-Catania: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Guarda Padova-Catania su Sky Sport

GUARDA SU SKY SPORT

Guarda Padova-Catania su NOW

GUARDA SU NOW

Martedì 19 marzo, a partire dalle ore 20,, che si disputerà allo stadio Euganeo. Il ritorno è previsto per martedì 2 aprile. Appuntamento di gala per le due società: il club siciliano è arrivato per la prima volta nella sua storia all’atto finale di questa competizione, mentre i biancoscudati hanno già aggiunto per ben due volte questo trofeo al loro palmarés.: Padova-Catania: martedì 19 marzo 2024: 20.00: Sky Sport, Rai Sport: Sky Go, Raiplay e NOW TvDonnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Radrezza; Liguori, Bortolussi, Palombi. All. TorrenteFurlan; Rapisarda, Monaco, Kontek, Castellini; Sturaro, Welbeck, Zammarini; Chiricò, Di Carmine, Cicerelli. All. Zeoli