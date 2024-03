Padova-Catania, tafferugli all'intervallo: i tifosi rossazzurri escono dal settore ospiti

Redazione CM

Immagini che non vorremmo mai vedere all’interno di un impianto sportivo. Succede tutto all’intervallo della sfida fra Padova e Catania, valida per l’andata della finale di Coppa Italia Serie C. Una parte dei tifosi etnei, presenti in massa per sostenere la propria squadra (nella trasferta dell’Euganeo) sono riusciti a uscire dal settore ospiti a loro dedicato e a invadere il campo, andando ad assalire la tribuna est, occupata dal tifo di parte della formazione veneta. Numerosi i fumogeni lanciati, con la polizia presente a Padova che ha dovuto immediatamente intervenire per sedare i tafferugli. L'episodio ha ritardato l'avvio della seconda frazione della sfida, ricominciata solo dopo l'ok da parte del responsabile dell'ordine pubblico.



I COMMENTI – Così il vice presidente del Catania Vincenzo Grella a Rai Sport: “Penso che qualcuno ha visto, può commentare cos’è successo. Io non voglio fare alcuna dichiarazione senza sapere i dettagli. Dispiace, siamo in una finale, ma non voglio parlare di cose che non conosco. Non appena conoscerò tutti i dettagli, commenterò l’accaduto”.



Così invece il presidente del Padova Francesco Peghin: “Erano 30 anni che non si vedevano questi episodi, non si può rovinare uno spettacolo così bello. Gente così non dovrebbe entrare negli stadi”.