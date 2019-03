Il Padova calcio ha presentato oggi il nuovo allenatore Matteo Centurioni, che ha preso il posto dell'esonerato Bisoli. Il nuovo tecnico dei veneti in conferenza stampa ha dichiarato: “Grazie alla proprietà che ha pensato che io possa essere la persona adatta a portare avanti questa missione. È quella che mi sento di dover fare. Ho detto al presidente non sono contento di essere in questa posizione, non mi basta essere qui. Se prendo un incarico voglio fare bene vuol dire che dobbiamo salvarci. Porto freschezza ed entusiasmo quello che ho lo devo trasmettere ai giocatori. Farò tutto quello possibile per il bene del Padova vorrei far capire ai giocatori che devono fare il massimo per il bene del Padova, non c’è tempo per esperimenti dobbiamo partire dalle certezze e avrò modo di conoscere ancora meglio i giocatori".