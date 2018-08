Luca Clemenza, nuovo giocatore del Padova, arrivato dalla Juventus, parla in conferenza stampa del litigio tra bianconeri e Palermo per il suo mancato arrivo in Sicilia: "Ho fatto arrabbiare Foschi? Dico la verità, sul Palermo ho sentito delle voci ma da parte della Juventus non c’era una richiesta. La mia richiesta era venire qui al Padova, poi si sono inseriti i rosanero. Fa piacere essere seguiti da più squadre, ma Palermo e Juventus si erano certamente capiti male. Il Palermo dava per scontato io fossi già lì, poi è arrivata la lite. Io ho insistito con il mio procuratore per venire qui, non volevo far litigare nessuno (ride, ndr). E’ stata solo una mia volontà. Giocare anche solo un minuto nella Juventus è stata un’esperienza fantastica, il gol che ho segnato nella tournée rimarrà per sempre nel mio cuore. Ho ricevuto tanti complimenti da tutti i compagni e anche da Allegri, fa davvero piacere".