Daniele Capelli, difensore del Padova, parla in conferenza stampa, presentandosi ai nuovi tifosi: "Sono qui con grande entusiasmo e determinazione. Conosco Bisoli ed è stata sicuramente una spinta per accettare questo trasferimento, poi sono grande amico di Madonna con cui ho fatto anche le giovanili a Bergamo. Con l’Atalanta ho fatto due promozioni, con il Cesena la terza proprio assieme al mister. Mi reputo per prima cosa un ragazzo serio e dal punto di vista calcistico mi reputo un professionista. Ho sempre sognato di fare questo mestiere e a 32 anni me lo voglio tenere stretto per sono fortunato. Io sono un centrale, col mister ho fatto all’occorrenza il terzino, ma il mio ruolo è difensore centrale, o a tre o quattro. Ceccaroni? È un bravo ragazzo, professionista serissimo e ho conosciuto una persona con la testa più matura rispetto agli anni che ha. È forte ed è un bel prospetto. Se viene il Padova farà l’affare ed è veramente un bel giocatore. Penso che verrà perché con lui mi sento spesso. L’anno scorso a La Spezia eravamo sei difensori, io giocavo sul centrodestra e lui sul centrosinistra"