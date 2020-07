Daniele Paponi è un nuovo giocatore del Padova. La Società biancoscudata ha depositato in Lega il contratto preliminare che permetterà all’attaccante ex Piacenza (13 gol in 23 partite nella stagione 2019-20) di iniziare la preparazione- A partire dal primo di settembre, quando aprirà la finestra di mercato, il giocatore sarà automaticamente tesserato con il Padova, con contratto fino al 30 giugno 2022.