Dopo l’avventura con la maglia del Siena, 17 reti in 53 presenze negli ultimi due anni, per Alberto Paloschi ci potrebbe essere una nuova avventura in Serie C con la maglia di un club ambizioso che punterà alla promozione come il Padova. L’attaccante classe ‘90 si svincolerà dal Siena, la cui domanda d’iscrizione è stata bocciata, al termine della lunga serie di ricorsi, ma intanto si guarda attorno con il club biancoscudato che lo ha messo nel mirino e avviato i contatti. Al momento però c’è distanza fra domanda e offerta sull’ingaggio e non ci sono le condizioni per chiudere ma – come riferisce Trivenetogoal.it - se il giocatore dovesse ridurre le pretese la trattativa potrebbe decollare.