Importanti dichiarazioni alla Bild del padre di Luka Jovic, Milan Jovic, che ha parlato del futuro del figlio in vista della prossima stagione:" Luka ha ricevuto tantissime offerte, compresa una del Barcellona, ma non è interessato perchè non sa se giocherebbe lì. Vuole arrivare in Champions con l'Eintracht e rimanere".