Agostino Esposito, padre dell'attaccante classe 2002 dell'Inter Sebastiano, ha parlato del futuro del figlio a fcinternews.it: “Il nuovo contratto? Solo salire in sede con mia moglie e Sebastiano è stato più che emozionante. Confrontarsi con la massima dirigenza dell’Inter è stato un onore. Al di là dei soldi, ci interessava il progetto”. Sull'interesse del PSG: “A dire il vero non solo la squadra francese aveva puntato mio figlio. So che Italia alcuni club hanno bussato alla porta dell’Inter per chiedere il prestito di Sebi. Ma i nerazzurri non hanno manco voluto ascoltare. E lo stesso discorso vale per me: alcuni agenti mi hanno avvicinato provando ad abbozzare un eventuale trasferimento di Sebastiano. A me tali discorsi non interessavano minimamente”.