David Ospina vuole restare al Napoli, parola del padre Hernan che a CalcioNapoli24Live: "Non pensavamo un incidente come accaduto a David e soprattutto con quella conseguenza. Abbiamo avuto grande paura guardando l'episodio in tv. Grazie a Dio, tutto è andato per il verso giusto. Ora mio figlio sta bene ed è ritornato ad allenarsi come prima. Sta facendo di tutto per recuperare, speriamo di possa rientrare nella sfida di con l'Arsenal. l'Arsenal ha grande fisicità e un attacco forte anche se ha una fase difensiva non molto sviluppata. David è molto contento di stare a Napoli, si trova molto bene con tutto l'ambiente. Vorrebbe restare il prossimo anno, accetterebbe anche il ruolo da non titolare perché fa parte di una squadra importante".