Il papà del portiere del Napoli, David Ospina, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del figlio confermando la volontà di rimanere in azzurro: "​Per me è un orgoglio vedere David partecipare alla doppia sfida contro l’Arsenal. Il Napoli con Ancelotti si gioca le sue carte perché il mister è un vincente ed i partenopei hanno molte possibilità di passare il turno. David è molto contento per la stagione, la città gli piace tantissimo e si sta allenando molto bene. Il suo obiettivo è quello di essere il portiere del Napoli anche nella prossima stagione. Aspettiamo la notizia della sua riconferma“.