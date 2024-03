Pafundi fuori categoria per l'Under 19. I segnali da Losanna e Italia: non era un bluff

Qual è la verità su? Quella dell'ex ct Roberto Mancini, che dichiarava di chiamare lui e poi tutti gli altri nella sua Nazionale, oppure quella del tecnico che ci ha lavorato all'Udinese, Gabriele Cioffi? "Pafundi non gioca per scelta tecnica, e secondo me tutte queste domande su Pafundi non lo aiutano. Io sono pagato per fare delle scelte e le mie scelte non vedono Simone titolare. Non discuto il talento, se lui ha pazienza è il benvenuto, se non ha pazienza e deve diventare un caso Pafundi annoiate me e non fate bene a lui”. Questa la spiegazione sull'impiego col contagocce del fantasista, che a gennaio ha accettato di trasferirsi in Svizzera, al, in prestito con diritto di riscatto.Per il momento Pafundi sta giocando tutte le partite nel campionato elvetico, e questo per l'Udinese può diventare un problema: infatti,. Di questo passo, invece, la sua squadra attuale. Nelle ultime due partite contro Servette e Young Boys sono arrivati il: i segnali sono incoraggianti.Questo fuori dall'Italia, ma con l'Italia?, e le qualificazioni alla prossima rassegna continentale procedono a gonfie vele:, proprio nello stadio della "sua" Udinese. Per i pari età, Pafundi, e anche in un campionato professionistico, pur non di primo livello, come quello svizzero, non ha difficoltà a giocare titolare e a rendersi pericoloso. "Sono consapevole che, da un anno e mezzo a questa parte, c'è una certa attenzione mediatica nei miei confronti, ma questo, a livello personale, non mi ha mai distolto dal mio obiettivo:", ha detto ai canali ufficiali della FIGC. Obiettivo che sta perseguendo con successo.In effetti, la Svizzera ha giovato molto alla carriera di altri due giocatori prima di Pafundi: Federicodell'Inter, passato al Sion nel 2017-18, e Riccardodel Bologna, che ha giocato la scorsa stagione al Basilea., e per Pafundi sta accadendo lo stesso: "Consiglio a chiunque un'esperienza del genere perché". Ci sta mettendo il tempo che gli serve, ma sta arrivando. Serve solo un po' di quella pazienza che Cioffi chiedeva a lui.