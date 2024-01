Pafundi lascia l'Udinese: è un nuovo giocatore del Losanna, UFFICIALE

Le FC Lausanne-Sport annonce l’arrivée en prêt de l’international italien en provenance de @Udinese_1896.



Le prêt d’une année du milieu de terrain de 17 ans est assorti d’une option d’achat.



Bienvenue Simone #allezlausanne pic.twitter.com/jsexy2rlZU — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 25, 2024

Ora è ufficiale,. L'attaccante italiano classe 2006 è un nuovo giocatore del, società svizzera controllata dal gruppo Ineos (proprietario anche del Nizza n Francia e socio minoritario del Manchester United in Inghilterra), che ha annunciato il suo ingaggio.- Come confermato dal Losanna, l'affare (concluso dalla neonata agenzia Ali Sport con i soci Francesco Facchinetti e Ali Barat) è in- Prima del trasferimento, Pafundi ha prolungato il contratto con l'Udinese, la nuova scadenza è stata portata da giugno 2026 a giugno. Il club friulano inoltre, grazie a un'apposita clausola,, nel caso in cui non raccogliesse almeno il 50% delle presenze.- Pafundi ha scelto un nuovo numero di maglia: al Losanna indosserà la, all'Udinese vestiva la numero 90.COMUMICATO - Mentre già da giorni circolavano voci, l'FC Lausanne-Sport annuncia e conferma l'arrivo in prestito del nazionale italiano Simone Pafundi. Il trequartista è stato ceduto in prestito all'Udinese fino al termine del 2024.A soli 16 anni, Simone Pafundi ha esordito tra i professionisti con l'Udinese Calcio. Quel giorno divenne il primo giocatore della sua generazione a giocare in Serie A. Con la sua società ha collezionato una decina di partite in Serie A.Convocato da Roberto Mancini, ha esordito con la Squadra Azzurra il 16 novembre 2022 a soli 16 anni e 247 giorni. Diventa così il giocatore più giovane della Nazionale italiana da oltre 100 anni! Nel suo Paese Simone Pafundi è considerato la più grande speranza del calcio.Non avendo tempo per giocare in Italia, è venuto a Losanna per giocare e continuare la sua crescita. Arrivato questo mercoledì, ha svolto questa mattina il suo primo allenamento.Il prestito annuale del transalpino prevede il diritto di riscatto. Il centrocampista 17enne indosserà la maglia 30. Il club precisa che il giocatore non è ancora qualificato per disputare il campionato.L'FC Lausanne-Sport gli dà il benvenuto qui a Losanna!