Pafundi: primo gol in Svizzera, di questo passo l'Udinese non potrà riprenderlo a luglio

Simone Pafundi si fa un bel regalo. A quattro giorni dal suo 18esimo compleanno (giovedì), segna il suo primo gol con la maglia del Losanna. Passato in vantaggio nel derby giocato sul campo del Servette, che poi vince 3-1 in rimonta grazie alla doppietta del francese Enzo Crivelli, entrato nella ripresa. I padroni di casa sono secondi in classifica a un solo punto dallo Young Boys, mentre il Losanna è penultimo insieme al Grasshoppers con 29 punti in 27 gare di campionato (a 12 squadre) e 10 lunghezze di margine sul Lausanne Ouchy.



LA FORMULA - Mancano sei giornate al termine della stagione regolare, poi si giocano altri cinque turni con le squadre divise in due parti: le prime sei per il titolo e i piazzamenti europei, le ultime sei per evitare spareggio e retrocessione diretta.



PAFUNDI - Arrivato dall'Udinese nello scorso mercato invernale in prestito annuale fino a gennaio 2025 con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, Pafundi finora è a 7 presenze con la maglia del Losanna: le prime due dalla panchina e tutte le altre dall'inizio (venendo sempre sostituito) per un totale di 423 minuti giocati. L'Udinese, con cui il ragazzo ha prolungato il contratto fino a giugno 2027, può riportarselo a casa il prossimo luglio se non dovesse raccogliere almeno il 50% delle presenze. Una prospettiva che si sta sempre più allontanando col passare del tempo.