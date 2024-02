Pafundi show con il Losanna: come sta andando la sua avventura in Svizzera

Brilla la stellina di Simone Pafundi al Losanna. Il giovane italiano si sta mettendo in mostra in Svizzera ed è stato tra i migliori nell'ultima uscita dei suoi che hanno battuto per 3-1 l'Yverdon. Pafundi è stato schierato per la seconda volta da titolare anche se la sua gara è durata solo 60 minuti per una botta.



LA PRESTAZIONE - Buona comunque la sua prestazione, arricchita da due passaggi chiave, il 79% di precisione passaggi e 2 dribbling riusciti su altrettanti tentati. Personalità, tecnica e un gol, solo sfiorato complice l'intervento salvifico del portiere avversario Bernardoni. Pafundi insomma è già un punto fermo del Losanna che se lo è assicurato in prestito annuale fino a gennaio 2025, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Prima del trasferimento, Pafundi ha prolungato il contratto con l'Udinese, la nuova scadenza è stata portata da giugno 2026 a giugno 2027. Il club friulano inoltre, grazie a un'apposita clausola, potrà richiamare il giocatore dal prestito già a luglio 2024, nel caso in cui non raccogliesse almeno il 50% delle presenze.