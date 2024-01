Pafundi verso il Losanna: l'Udinese lavora su un riscatto in doppia cifra

Francesco Guerrieri

Simone Pafundi è pronto a salutare l'Udinese, la Serie A, e, diversamente da quel che poteva sembrare in precedenza, anche l'Italia. Niente da fare per la Reggiana allenata da Alessandro Nesta in Serie B, i friulani stanno trattando con la formazione svizzera del Losanna per un prestito con diritto di riscatto del classe 2006 che Mancini ha lanciato ancor prima del suo club convocandolo in Nazionale.



COSA MANCA - Nuovi contatti tra le parti dovrebbero aver luogo nel weekend, con le squadre che devono sistemare la cifra del diritto di riscatto sul giocatore. Per trattenere Pafundi oltre i confini italiani, il Losanna dovrebbe accettare di pagare una cifra superiore ai 10 milioni di euro, abbastanza impegnativa per le formazioni elvetiche.



PAFUNDI IN STAGIONE - Con i bianconeri Pafundi ha messo insieme appena sei minuti in campionato, e arriva a malapena a un'ora complessiva contando anche la gara persa contro il Cagliari in Coppa Italia. Ha estremo bisogno di spazio, cosa che il tecnico Cioffi, come il predecessore Sottil, non sembra disposto ad accordargli.