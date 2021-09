Volto nuovo in casa Paganese: è stato infatti tesserato quest'oggi Marco Firenze, reduce dalla stagione con il Novara. Ecco la nota del club: "La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver ingaggiato il calciatore Marco Firenze, il quale ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino a Giugno 2022. Per il centrocampista classe 1993 che indosserà la maglia numero 8, si tratta di un ritorno a Pagani, inquanto ha già vestito la maglia azzurrostellata nella storica stagione 2016-17, dove fu protagonista con la Paganese che raggiunse i Play-Off per la Serie B. Il Presidente Raffaele Trapani, l’amministratore unico Filippo Raiola e il coordinatore dell’area tecnica Cosimo D’Eboli, augurano a Marco Firenze buon lavoro".