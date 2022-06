Intervenuto a Tmw Radio, l'ex calciatore dell'Inter, Antonio Paganin, ha espresso la propria opinione in merito al ritorno di Lukaku in nerazzurro.



"La cosa più importante è ricucire lo strappo con i tifosi più accaniti, che si sono sentiti traditi lo scorso anno. Ma alla fine questo discorso andrà in secondo piano ora. Cambierà un po' il modo di giocare, mi aspetto che torni ad essere un fattore dominante. In Inghilterra non si esaltava col gioco del Chelsea. Mi aspetto che torni ad essere determinante".