Paganin promuove la Fiorentina: 'L'involuzione nel gioco non deve preoccupare'

Doppio ex di Fiorentina ed Inter, Massimo Paganin è intervenuto in un'intervista a firenzeviola.it in vista della sfida fra le due squadre domenica prossima: "La Fiorentina è tanto tempo che è lì. È arrivata a disputare delle finali, poteva giocare molto meglio col Napoli ma fa parte del percorso di crescita con giocatori giovani e che affrontano per la prima volta competizioni contro avversari che le hanno già fatte. Domenica sarà un match davvero importante nel percorso di crescita della squadra. Ma la stagione va valutata a lungo andare: finora è buona, poteva dare di più in Supercoppa ma fa parte del percorso”



GIOCO MENO SPUMEGGIANTE - Nico Gonzalez è un punto di riferimento, dà tante soluzioni in fase offensiva. È chiaro che la sua assenza pesa, però anche gli altri devono farsi carico di responsabilità, sforzarsi di più. Giocando molto alti poi, i difensori devono imparare meglio a coprire gli spazi, perché nel grande calcio si fa così. Ma la stagione è positiva, non ci si deve preoccupare di questa involuzione di gioco. Fino alla fine si giocherà la Champions