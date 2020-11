Cerchiamo di rispondere a questa domanda riportando i primi 5 di ogni reparto secondo la media-voto degli inviati di. C’è un solo paletto: in questa classifica rientra solo chi ha avuto il voto in almeno 3 gare.Il top è il veronese, protagonista a San Siro contro il Milan di una partita straordinaria. Al secondo posto l’eccellente Dragowski, seguito da Mirante, Reina (che ha sostituito Strakosha) e il doriano Audero.Kjaer è il migliore, ma la novità è la presenza al secondo posto del giovane tedesco, ex Sampdoria e oggi allo Spezia. Molto bene anche Romero al primo anno nell’Atalanta.. Spinazzola li batte tutti per ora. Il romanista e azzurro sta attraversando un periodo di forma eccezionale, tanto da mettersi alle spalle anche l’interista Hakimi. Col rendimento di questa prima parte di stagione il rossonero Calabria ha conquistato la prima maglia azzurra della sua carriera.Il veronese Barak è la vera sorpresa di questa prima parte di stagione. Il quintetto-top è chiuso da Barella, anche lui in forma eccezionale.Non possono essere che loro,, al comando della classifica di rendimento dopo le prime 7 giornate di campionato. Le sorprese sono i due centravanti spezzini, Galabinov e Nzola.La classifica corrisponde in modo aderente a quanto si è visto finora:al comando con unda applausi,quasi incollati grazie al campionato di Napoli e, Fonseca quarto perché la Roma gioca un bel calcio, Italiano quinto perché l’avvìo dello Spezia è stato sorprendente.---------1° SILVESTRI (Verona) 6,572° DRAGOWSKI (Fiorentina) 6,503° MIRANTE (Roma) 6,424° REINA (Lazio) 6,335° AUDERO (Sampdoria) 6,29------------1° KJAER (Milan) 6,52° CHABOT (Spezia) 6,423° KOULIBALY (Napoli) 6,424° ROMERO (Atalanta) 6,45° BASTONI (Inter) 6,38-----------1° SPINAZZOLA (Roma) 6,752° HAKIMI (Inter) 6,703° CALABRIA (Milan) 6,434° DANILO (Juventus) 6,33HATEBOER (Atalanta) 6,33------------------1° BARAK (Verona) 6,672° FREULER (Atalanta) 6,63° VERETOUT (Roma) 6,584° KESSIE (Milan) 6,575° BARELLA (Inter) 6,5-------------1° IBRAHIMOVIC (Milan) 7,25RONALDO (Juventus) 7,253° NZOLA (Spezia) 74° GOMEZ (Atalanta) 6,935° GALABINOV (Spezia) 6,83--------------1° DE ZERBI (Sassuolo) 6,862° GATTUSO (Napoli) 6,833° PIOLI (Milan) 6,584° FONSECA (Roma) 6,575° ITALIANO (Spezia) 6,5