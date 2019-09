: gol per il primo, gol e assist per il secondo. Le fortune dell'Ascoli capolista passano soprattutto dalla forza del reparto offensivo. Che risponde presente. E Ardemagni esulta come Cristiano Ronaldo... "Tranquilli, ci sono io qua".un altro gol bellissimo. Il Cittadella è Diaw, vince con il Pescara e ringrazia il suo numero 9, al terzo gol in 5 partite.: primo gol tra i professionisti. Ed è decisivo nel pazzo 3-2 con cui l'Empoli si sbarazza del Pisa. Succede tutto negli ultimi minuti e il centrocampista scuola Roma ci mette la firma.: 6 gol in 9 giorni, doppietta nel ko contro l'Empoli del suo Pisa. Ma lui c'è sempre.: Re Pietro del feudo di rigore. Dal dischetto è implacabile: il Perugia stende il Frosinone per 3-1, con l'ex Foggia che ne fa 2. E fanno 6 gol in 5 giornate.: dopo le 3 vittorie nelle prime 3, un calo ci sta per una neopromossa. Ambiziosa, ma comunque neopromossa. Un pareggio e un ko nelle ultime due, ora bisogna rialzare la testa.: nel pazzo finale di Empoli, la difesa del Pisa regala il gol del 2-1 e si fa trovare ancora una volta impreparata sul 2-2, al 94esimo, buttando via la possibilità di uscire con un punto dal Castellani.: 3, come le sconfitte in campionato. 3 come le gare passate dall'ultima vittoria. 3 come i punti che deve fare il suo Frosinone nel prossimo turno se vuole salvare la panchina.: disastroso nella sconfitta dello Spezia contro l'Ascoli. Prima trattiene Ardemagni in area di rigore e dà il là all'1-0 di Ninkovic; poi, dopo 8 minuti della ripresa, trattiene ancora una volta il centravanti avversario dopo una palla persa rimediando il secondo giallo. Disastro nel disastro.: erroraccio nel 2-0 con cui il Crotone chiude definitivamente la gara contro la Juve Stabia. E le Vespe sono sempre più ultime a braccetto con il Trapani.