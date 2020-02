10 Simy e Armenteros: settimana scorsa tacco di Simy gol di Armenteros, nell'ultimo turno scavato di Armenteros gol di Simy. Formatasi a gennaio, la coppia del Crotone è già tra le cose più belle di questa Serie B. E ora i Pitagorici se la giocheranno per il secondo posto con il Frosinone.



9 La difesa del Frosinone: 0 gol subito nelle ultime 5 partite. Nesta, dopo un inizio balbettante, ha cambiato marcia. E registrato la sua difesa.



8 Marco Sau: un gol bellissimo, quello dell'attaccante del Benevento, contro l'Entella. Stop e girata da applauso. E' fuori categoria in Serie B.



7 Manuel Iori: il capitano del Cittadella non molla mai. Doppietta, prima stagionale, contro la Juve Stabia, con tanto di primo gol su azione. E fanno 6 in campionato.



6 Samuele Longo: finalmente decisivo l'attaccante scuola Inter. A 28 anni, arrivato a gennaio dal Deportivo la Coruna, sempre via Inter, ha realizzato 2 gol nelle ultime 2 partite, l'ultimo da 3 punti. Della serie "non è mai troppo tardi".



5 Pietro Iemmello: resta il capocannoniere della Serie B, ma il centravanti del Perugia non ha segnato neanche un gol su azione nel 2020. Il Grifone e Cosmi hanno bisogno di lui per rialzarsi da un momento difficile.



4 La difesa dell'Entella: troppo forte il Benevento, ma così è fin troppo facile per Sua e compagni divertire e divertirsi. 3 gol in 25 minuti sono troppi.



3 Attilio Tesser: il Pordenone è in crisi nera, non vince dl 29 dicembre, 4 sconfitte nelle ultime 5. Il tecnico dei Ramarri non cambia l'assetto tattico, ma qualcosa andrebbe rivisto.



2 Lukas Zima: la Salernitana vince contro il Livorno, anche grazie all'uscita a vuoto del portiere dei toscani, che favorisce l'ennesimo gol di Djuric.



1 Daniele Sebastiani: il mercato doveva arrivare in soccorso di un Pescara malato, invece... Via Machin, si cercava un attaccante di livello per sognare i playoff. E' arrivato Bojinov, da svincolato. E la zona playout è più vicina di quella playoff.



0 Valeri Bojinov: tornare in Italia e... farsi espellere dalla panchina. Che ritorno!