Castagnetti segna dalla sua metà campo

E Bisoli giustamente non riesce a trattenere l'esultanza

: applausi per il genio del centrocampista della Cremonese. Che dalla sua metà campo vede Bardi fuori dalla porta e punisce. 60 metri di magia. Che fanno godere da matti Bisoli.: il Crotone vola e sogna la A anche per le magie del suo trequartista. Doppietta d’autore contro il Venezia, prima un tocco morbido poi un gol da fuori area. In Serie B è un top.decide il derby contro il Livorno con una magia. Il Pisa vince grazie al gol alla Del Piero del 30enne romano.: altro gol su punizione, stagione da urlo per il centrocampista della Juve Stabia, di proprietà del Genoa: 3 reti, 12 assist. La salvezza delle Vespe passa dai suoi piedi.: il Chievo torna a vincere, il suo attaccante segna ancora. Dopo un periodo a secco, due gol nelle ultime due partite, che hanno portato 4 punti.: Castagnetti è da applausi, ma prendere gol da lì…i: il primo gol del Trapani nasce da una punizione battuta velocemente. E per il genio di chi la crea, c’è sempre la colpa di chi se la dorme. Ingenuità.: sulla punizione di Calò dò la colpa alla barriera, ma sulla seconda, quella di Forte, il portiere dello Spezia prende gol sul suo palo. Stagione più che positiva, sarà stata una domenica no.i: da 10 l’ingresso in campo con le mascherine, horror però la prestazione in campo. Bettella regala il 2-0 alle Streghe, i compagni di reparto stanno a guardare. Il Benevento ne fa 4 e si vendica dell’andata.: male, malissimo contro l’Entella. 3 gol subiti in un tempo per una squadra costruita per la promozione e, ora, invischiata nella lotta per non retrocedere.: i rossi per frustrazione non sono mai belli. E col Cittadella sotto, il centrocampista cade in tentazione.